وزير النفط الإيراني يعلن عن ارتفاع معدل صادرات الغاز إلى 75 مليون متر مكعب يومياً

وأفاد وزير النفط الإيراني"بيجن زنكنه" خلال مراسم تدشين مشروع إنشاء 77 خطا لنقل الغاز الى قرى ونواحي في جنوب مدينة مشهد الواقعة شمال شرق ايران، بان معدل صادرات الغاز بلغ 75 مليون متر مكعب يوميا في الوقت الحالي، وذلك عبر تطوير حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر والاضخم بالعالم.

ولفت زنكنه الى أن طاقة انتاج حقل بارس الجنوبي ستبلغ 750 مليون متر مكعب يوميا حتى 20 مارس/آذار 2021 صعودا عن 250 مليون متر مكعب المسجلة في عام 2012.

يذكر أن ايران تصدر الغاز لبلدان الجوار منها تركيا والعراق وتتبادله مع تركمانستان.