ايران ... تسجيل 215 حالة وفاة جديدة بكورونا والمصابين الجدد 2،598 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الاثنين، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و598 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 312 الاف و35 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 215 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 17 الاف و405 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 270 الف و228 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني اربعة الاف و104 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.