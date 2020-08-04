الجمهورية الإسلامية تعلن رغبتها للتعاون مع الصين في مجال الفضاء

وعلى خلفية إطلاق الصين قمر صناعي "بيدو 3" ، غرد كشاورز على صفحته بموقع تويتر: ان هناك فرص متاحة وإمكانيات كبيرة للتعاون مع الصين في مجال الفضاء .

وأضاف : انهت الشركة الصينية هيمنة وانحصار شركة " جي بس اس " الامريكية باطلاقها القمر "بيدو 3" الذي يغطى العالم ملاحيا.

وتابع: ان الطلاب والنخب الايرانية الذين يدرسون علوم الفضاء في الصين بامكانهم ان يشكلوا جسرا للتواصل بين ايران والصين في هذا المجال.

والجدير بالذكر ان اكثر من الفي طالب ايراني يدرسون في الصين في شتى الاختصاصات ومنها علوم الفضاء .

واطلقت الصين الاسبوع الماضي القمر الملاحي " بيدو 3 " الى الفضاء ليقدم خدماته على مستوى العالم .