ايران ستبدأ قريب المفاوضات من اجل تمديد اتفاقية الغاز مع تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير النفط الايراني "حسن منتظر تربتي" قال ان عملية تصدير الغاز الى تركيا متواصلة وفق الاتفاق السابقة، مضيفا: "اننا سنبدا في المستقبل القريب المفاوضات من اجل تمديد هذه الاتفاقية".

و قال "تربتي" في تصريح له للصحفيين اليوم الاثنين: " ان اكتشاف حقول غاز جديدة في البحر الاسود، لن يؤثر على اتفاقية تصدير الغاز الايراني الى تركيا؛ مبينا أن ما يتم انتاجه من الحقول الجديدة ضئيل مقارنة بحجم احتياجات هذا البلد ".

وتابع: " سنبدا في المستقبل القريب المفاوضات من اجل تمديد اتفاقية صادرات الغاز الى تركيا ".

وتطرق مساعد وزير النفط الى موضوع صادرات الغاز الايراني الى افغانستان، موضحاً ان المشروع المبدئي بات جاهزا والمراسلات الدبلوماسية جارية لهذا الغرض.

وذكر " تربتي " ان القاعدة الاساسية فيما يخص تصدير الغاز الى افغانستان قائمة على القطاع الخاص، لكن مع ذلك نحن قمنا بتجهيز البنى التحتية.

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