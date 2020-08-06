قائد الثورة: سيكون الصبر على انفجار بيروت صفحة ذهبيّة تُسطّر ضمن مفاخر لبنان

قاليباف يحثّ الهلال الأحمر الإيراني ومنظمات الإغاثة لمساعدة الشعب اللبناني

اكد رئيس مجلي الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" بان الجمهورية الاسلامية الايرانية على اتم الجهوزية لتقديم المساعدات الى الجمهورية اللبنانية.

وأشار "قاليباف" في كلمته خلال الجلسة العلنية للمجلس صباح اليوم الى انفجار ميناء بيروت عصر أمس الثلاثاء، قائلا: "إن قلوب الإيرانيين متعاطفة مع الشعب اللبناني ومتألمة للحادث المأساوي الذي وقع في بيروت".

وتقدم "قاليباف" بالتعازي الى الشعب اللبناني والى الحكومة والبرلمان بهذا الحادث المؤلم، كما تقدم بالتعازي بشكل خاص الى مجاهدي حزب الله والى الأخ العزيز سيد المقاومة السيد "حسن نصر الله" داعيا للضحايا بالمغفرة والمنزلة الرفيعة، وللجرحى بالشفاء العاجل، ولعوائل الضحايا والشعب اللبناني المقاوم بالصبر والسلوان.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي إن إيران وكما هي دوما مستعدة لأي نوع من التعاون مع لبنان وارسال المساعدات الانسانية الى منكوبي حادث بيروت، وسنعمل الى جانب المسؤولين في ايران ولبنان لتحقيق هذا الأمر، داعيا جمعية الهلال الاحمر الإيرانية ومنظمات الاغاثة الى مساعدة الاخوة في لبنان.

حققنا انجازات قوية على الصعيد الدولي بخصوص كورونا/ 5 فرق إيرانية تعمل على صنع لقاح

صرح وزير الصحة الإيراني "سعيد نمكي"، ان إيران حققت انجازات جدية للغاية على الصعيد الدولي بخصوص كورونا مشيراً إلى انه هنالك 5 فرق طبية إيرانية بارزة على الأقل تعمل حاليا على صنع لقاح كورونا (كوفيد-19).

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الصحة سعيد نمكي صرح في لقاء تصويري له في نيكاراغوا الفاريز: على الرغم من الحظر طويل المدى ضد إيران، فنحن في ظروف جيدة في مجال الصحة والعلاج، وفي الوقت الحاضر، يتم تصنيع حوالي 97 ٪ من الأدوية المطلوبة في إيران ، ونحن نحاول إنتاج 3 ٪ من الأدوية المستوردة من قبل الشركات المعرفية وشركات الأدوية الإيرانية لقطع واردات الأدوية.

الولايات المتحدة هي المتهم الأول في حادثة إنفجار بيروت

قال مساعد رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية "حسين امير عبداللهيان" أن أمريكا هي المتهم الأول بإنفجار بيروت، والكيان الصهيوني ثاني مستفيد، قائلا: ليس من المستبعد أن يكون للكيان الصهيوني يد في هذا الموضوع.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية "حسين امير عبداللهيان" أعتبر أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من إنفجار بيروت، قائلا: أن الكيان الصهيوني هو ثاني جهة مستفيدة من أي ضرر يلتحق بلبنان، وليس من المستبعد أن تكون له يد في هذا الأحداث.

وفي إشارة الى مواقف السعودية تجاه هذه القضية، قال عبداللهيان: أن موقف السعودية تجاه هذه الحادثة لم يكن بناءا.

وأضاف: هناك جوانب متعددة لحادثة مرفأ بيروت الرئيسي، ونحن نتابع وجهات النظر التقنية للمسؤولين اللبنانيين الفني حول أسباب وملابسات هذه القضية.

ودعا عبداللهيان الدول الاسلامية والعربية الى ارسال المساعدات الى لبنان على وجه السرعة، سيما أن مخازن القمح والاغذية والادوية، تضررت إثر هذا الحادث.

2697 اصابة جديدة بكورونا و قرابة ال275 الف حالة شفاء

صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية "سيما سادات لاري" بان عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 317483 حالة بينما بلغ عدد المتعافين 274932 شحص وفارق الحياة قرابة ال 17802 شخص.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2697 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 317 الفا و483 حالة لغاية الان بينهم 4129 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 274 الفا و932شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي185 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 17 الفا و 802حالة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و 587 الفا و83 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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