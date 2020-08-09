وزير الصناعة اللبناني: الهجمات على الوزارات اللبنانية مدعومة من قبل الولايات المتحدة

وغرد وزير الصناعة اللبناني الدكتور "عماد حب الله" على موقع "تويتر": "هل تغلغل أزلام الفاسدين والمفسدين بين المتظاهرين لاتلاف الوثائق الموجودة في الوزارات بهدف إخفاء ملفات الفساد التي تدين الولايات المتحدة وتحمي الفاسدين؟، وهل تحرك البعض لمنع الحكومة من استكمال التحقيق واعلان نتائجه بداية الأسبوع القادم وللذي لا شك سيطال فاسدين ومجرمين".

وقال العميد المتقاعد في الجيش اللبناني "شارل أبي نادر" "للميادين": "إن معظم الذين اقتحموا وزارة الخارجية هم من المخربين، مضيفاً أنه على يقين أن من قاموا باقتحام وزارة الخارجية لهم ارتباطات بالخارج".

وأشار أبي نادر إلى أن الذين يقومون بالأعمال التخريبية لا يريدون للتحقيق في تفجير المرفأ أن يستمر.

مصادر الميادين ذكرت أن هناك خطة لاقتحام أكثر من وزارة في لبنان لإتلاف الوثائق والملفات المرتبطة بالفساد منذ 1992.

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