وزيرة الاعلام اللبنانية تعلن استقالتها

وجاء في بيان الإستقالة الذي تلته في مؤتمر صحافي: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما ان الواقع لم يطابق الطموح الذي كنا نسعى اليه وبعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هزّ كيان الوطن، وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير أتقدّم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا استعادة عافيته بأسرع وقت وسلوك طريق الوحدة".

وقالت "عبد الصمد": "لقد شرحت للرئيس حسان دياب أسباب الاستقالة".

جدير بالذكر ان استقالات وزراء الحكومة اللبنانية بدأت قبل انفجار مرفأ بيروت الدولي، ويبدو أن هذه العملية مستمرة بهدف خلق فراغ سياسي في البلاد.

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