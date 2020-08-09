بدء عملية تجميع الأصوات لإستجواب وزير النفط في البرلمان الإيراني

اعلن النائب إبراهيم رضائي لمراسل وكالة مهر للأنباء، عن بدء عملية جمع توقيعات نواب مجلس الشورى الاسلامي لإستجواب وزير النفط بيجن زنكنه.

واعتبر النائب رضائي أن هناك مشاكل كثيرة في قطاع النفط ووزير النفط لم يتمكن من حلها بعد.

وفي إشارة الى محاور الاستجواب قال: أن بيع الخام هو أحدى المحاور الأساسية لاستجواب وزير النفط، إذ نحن نعتقد أن منع بيع الخام النفطي وتطوير صناعات المصب، يؤدي الى النمو الإقتصادي في البلاد وخلق فرص العمل وبالنهاية يفضي بتحقيق قفزة الانتاج، لكن نعتبر أن ذلك لم يطبّق كما يجب في البلاد.