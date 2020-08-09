الشرطة الإيرانية تضبط نحو 4 أطنان ونصف من المخدرات في جنوب شرق البلاد

وتم ذلك عبر عملتين منفصلتين نفذتها الشرطة الايرانية في قضائي "نيكشهر" و"سراوان" الواقعتي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران والمحاذية للحدود الافغانية والباكستانية، ما أفضى باعتقال 4 من تجار المخدرات وضبط 4 اطنان و484 كغم من انواع المواد المخدرة.

كما وتم توقيف شاحنتين صغيرتين وسيارة صالون وكمية من الاسلحة والعتاد مع جهاز لاسلكي.

والجدير بالذكر ان ايران تعتبر في طليعة الدول التي تكافح ظاهرة تهريب المخدرات حيث قدمت اكثر من 4 آلاف شهيد في مواجهة عصابات تهريب المخدرات التي تستخدم الاراضي الايرانية كمعبر الى البلدان الاوروبية.

وحسب تقرير للامم المتحدة فان 75٪ من الأفيون و61٪ من المورفين و 17٪ من الهيروين في العالم يتم ضبطها في ايران.

تجدر الاشارة الى انتاج المخدرات زاد في افغاستان المجاورة الى 50 ضعف بعد الاحتلال الاميركي لهذا البلد.