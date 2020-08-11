المؤامرات الصهيو-أمريكية لن تستطع النيل من لبنان / كشف الحقيقة ستضع النقاط على الحروف

وقال رئيس السلطة القضائية في ايران إبراهيم رئيسي، في تصريح له يوم الإثنين، أن الامريكيين والإسرائيليين وبعض الدول الأوروبية لن يستطيعوا النيل بأهدافهم في لبنان و لايمكن لاي مؤامرة ان تنال من المقاومة اللبنانية ولن تمرر على الشعب اللبناني.

وأكد رئيسي على ضرورة الوحدة والانسجام بين أطياف الشعب اللبناني، قائلا: أن حزب الله رمز القوة والشموخ في لبنان والاعداء لن يستطيعوا النيل منه.

ودعى رئيسي الى إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن مسببي حادث انفجار مرفأ بيروت، معتبرا أن الكشف عن الحقيقة ستضع النقاط على الحروف وسيوضح بعض الأمور للشعب اللبناني والجميع.

وأشار إلى حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، قائلاً، إن محاولة تخفيف معاناة ضحايا الانفجار في لبنان واجب إنساني عام.