الإمارات تستقدم اليهود من أجل الكنيس وتصور للعالم أنه فعل إنساني

وكتب "محمد الحوثي" في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "هل نسيت الإمارات أنها قامت بتشريد الملايين من الشعب اليمني وجوعتهم بمشاركتها في تحالف العدوان، وأن الآلف من اليمنيين مرضى أو عالقين في مطارات العالم حيث تم منعهم أو عودتهم لليمن".

ويأتي ذلك بعد أن احتفى النظام الإماراتي بما أسماه (لمّ شمل عائلة من يهود اليمن ببقية أفرادها المقيمين في لندن بعد فراق 15 عاما)، فيما تساءل مغردون عن مصير بقية العائلات التي شردتها الإمارات.

وتشكل الخطوة مزيدا من التأكيد على تعزيز حدة التطبيع بين الإمارات وكيان العدو الصهيوني والتقارب بينهما.

وفي سبتمبر الماضي احتفى حساب تابع لوزارة خارجية الكيان الصهيوني بقرب تدشين أول كنيس يهودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد خطوة مماثلة تم الكشف عنها قبل أشهر في دبي.

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