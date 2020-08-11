القضاء الإيراني يعلن عن إعتقال خمسة جواسيس يعملون لأجهزة إستخبارات إجنبية

وجاء ذلك في المؤتمره الصحفي الأسبوعي لإسماعيلي الذي عقد اليوم الثلاثاء، حيث قال: أن الجهاز الامن الايراني تمكن في الأيام الاخيرة من القبض على عدد من الجواسيس والعملاء لإستخبارات اجنبية.

وأضاف: تم اعتقال خمسة اشخاص في كل من وزارة الخارجية والصناعة وشركات صنع قطعات الغيار والمساندة في مجال الطاقة ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية، وكان من بين الأشخاص متزعم زمرة “تندر” إرهابية.

وتابع: الغريب أن الدول التي تدعي حقوق الإنسان أصبحت ملاذات آمنة للإرهابيين ، تأوي الذين تلطخت أيديهم بدماء الابرياء، وتوفر لهم التسهيلات ووسائل الإعلام.

واضاف اسماعيلي : تم مؤخراً اصدار حكم السجن على جاسوسين احدهما يدعى "مسعود مصاحب" والذي كان یشغل أمين عام جمعية الصداقة النمساوية الايرانية، وكان مرتبطا بأجهزة الإستخبارات الالمانية والصهيونية، وشارك في جمع معلومات مختلفة في مختلف المجالات بما في ذلك المشاريع العسكرية والنووية وتقنية النانو والعلاجية والطبية، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

وقال: کما تم الحکم على شخص يدعى شهرام شيرخاني كان جاسوسا وعميلا وباع المعلومات لبريطانيا في مختلف المجالات الحساسة وحاول تجنيد بعض المدراء للمشاركة في التجسس وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.