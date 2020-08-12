إيران تَتَرشّح للفوز بواحدة من أهم جوائز العمارة في العالم

وأفادت وكالة مهر للانباء أن جائزة "دزين" تعتبر من أرقى جوائز العمارة والتصميم في العالم، والتي تقام كل عام في لندن ويشارك فيها أفضل المصممين والمهندسين المعماريين.

وفي هذا العام اختارت لجنة التحكيم 24 مشروع من بين جميع المشاريع التي قدمت في هذا العام في مجال العمارات السكنية لينتقلوا إلى المرحلة النصف نهائية، ومن بينهم مشروع "وجيبة المنزل" الإيرانية.

وعمل كلاً من نيما وسينا كيواني باقتراح هذه العمارة السكنية والتي تحتوي على وجيبة، مستوحاة من الحدائق الإيرانية، حيث أنهم أخذوا بعين الإعتبار مسألة النور والأعشاب في مشروعهم.