انيميشن إيكو الإيراني يحصد جائزة أفضل تصميم صوت من مهرجان هندي

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن "حسين قورتشيان" حصل على خامس جائزة دولية عن تصميم الصوت لفيلم "إيكو" للرسوم المتحركة من الدورة السابعة لمهرجان pink city international short film festival الهندي.

وفضلا عن الجوائز المحلية، فاز حسين قورتشيان سابقا بجوائز دولية أخرى عن تصميم الصوت لكل من فيلم "النَفَس" القصير من مهرجان غانادور السينمائي المكسيكي، وفيلم المبنى رقم 13 (ساختمان شماره 13) من Frostbite Festival الأميركي، وفيلم "الوضاء" (فروزان) من مهرجان ملبورن السينمائي، وفيلم "العودة" (بازگشت) القصير من مهرجان pune festival الهندي.

واقيم مهرجان pink city international short film festival الهندي في نسخته السابعة في 25 من أيلول/سبتمبر المنصرم./انتهى/