الدعم الحكومي والشعبي في لبنان سيجبر خسائر انفجار بيروت

وأوردت العلاقات العامة للحزب أن أمينه العام بادامجيان زار السفارة اللبنانية في طهران ووقع سجل التعازي لحادث انفجار بيروت والتقى سفير هذا البلد وبلغه رسالة تعزية وتعاطف حزب المؤتلفة الاسلامي الى الحكومة والشعب وحزب الله لبنان.

وأعرب بادامجيان، خلال اللقاء، عن تعازيه ومواساته للشعب اللبناني، معربا عن ثقته بإصلاح الاضرار الناجمة عن انفجار ميناء بيروت بدعم الحكومة والشعب وجميع الشخصيات اللبنانية ومنهم السيد حسن نصر الله وجميع محبي لبنان.

واقترح تأسيس لجنة شعبية تضم عددا من الشخصيات الحكومية والدينية لمختلف الطوائف في هذا البلد لاعادة الاعمار، موضحاً: إن مثل هذا العمل قد تم في ايران خلال مرحلة حرب السنوات الثمانية (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) ووصفها بالتجربة الناجحة للغاية.

وأعرب عن أمله بأن يحتفل البلدان الصديقان والشقيقان الايراني واللبناني بإعادة إعمار بيروت وتحديثها في القريب العاجل.