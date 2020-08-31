بالونات العودة تزلزل اركان الكيان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان البالونات الحارقة التي يتم اطلاقها من قطاع غزة باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلّة زلزلت وارعبت الكيان الصهيوني.

وصرّح موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري باندلاع 36 حريقاً منذ الصباح في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة، منها 20 في عسقلان، و16 في مستوطنات النقب توزّعت على الشكل التالي: 10 في مستوطنة "شاعر هنيغيف"، و6 في مستوطنة "سدوت نيجيف".

وقالت وسائل اعلام صهيونية: "ان معظم الحرائق اندلعت في حقول بمستوطنة "شعار هنيغيف"".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مجموعة من البالونات حطت في قاعدة لسلاح الجو بالنقب، وهي محملة بأجسام متفجرة، واستدعي خبراء المتفجرات إلى المكان.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع أنها مستعدة لخوض مواجهة مع الاحتلال الصهيوني من أجل رفع الحصار عن مليونيْ فلسطيني.

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