الرئیس نبیه برّی: المقاومون اللبنانیوون أثبتو عجز العدو

وأفادت وکالة مهر للانباء نقلاً عن موقع "المنار" أن الرئیس بری صرح بمناسبة نصر تموز: استطاع المقاومون اللبنانیون مع الجیش والشعب ان یثبتوا عجز العدوان.

ویُحیی جمهور المقاومة فی انحاء العالم الیوم الذکری الرابعة عشر علی انتصار حرب تموز.

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