الرئیس نبیه برّی: المقاومون اللبنانیوون أثبتو عجز العدو

وأفادت وکالة مهر للانباء نقلاً عن موقع "المنار" أن الرئیس بری صرح بمناسبة نصر تموز: استطاع المقاومون اللبنانیون مع الجیش والشعب ان یثبتوا عجز العدوان.
ویُحیی جمهور المقاومة فی انحاء العالم الیوم الذکری الرابعة عشر علی انتصار حرب تموز.
/انتهى/
صرح الرئیس اللبنانی "نبیه بری" بمناسبة ذکری انتصار حرب تموز،أن المقاومون اللبنانیون مع الجیش والشعب أثبتوا عجز العدوان.
وأفادت وکالة مهر للانباء نقلاً عن موقع "المنار" أن الرئیس بری صرح بمناسبة نصر تموز: استطاع المقاومون اللبنانیون مع الجیش والشعب ان یثبتوا عجز العدوان.
ویُحیی جمهور المقاومة فی انحاء العالم الیوم الذکری الرابعة عشر علی انتصار حرب تموز.
/انتهى/
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