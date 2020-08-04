المقاومة تصدت لمساعي الأعداء في التأسيس لزعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة

صرح وزير الدفاع الإيراني العميد حاتمي اليوم الثلاثاء، على هامش إفتتاح معرض وبانوراما "مقاومة الشهيد الفريق قاسم سليماني" الذي اقيم في متحف الثورة الاسلامية والدفاع المقدس، صرح بان هذا المتحف يعرض خباثات الأعداء وجرائمهم الكبرى بحق شعوب المنطقة ومخطاتهم لزعزعة الامن والاستقرار لعشرات بل لمئات السنين.

وأضاف: من جانب آخر يظهر هذا المعرض كيف تمكن رجال المقاومة بقيادة الشهيد سليماني ودعم من القوات المسلحة الايرانية من التصدي لجبهة الكفر في المنطقة.

واعلن حاتمي دعم وزارة الدفاع جميع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع المدني والصاروخية والحرب الالكترونية بكل ماتملك للدفاع عن الشعب ومنجزاته لاجتثاث جذور الظلم والاجرام من المنطقة والعالم .