الشارع الكويتي يطلق هاشتاغ #التطبيع_خيانة على مواقع التواصل الاجتماعي

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان ناشطون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجوما شرسا واطلقوا عبارات حادة على الدول العربية التي قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، واطلقوا هاشتاغ #التطبيع_خيانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد "كويتي حر" على حسابه الخاص: "تحذير:

اي دعوة للتطبيع في الكويت مع الكيان الصهيوني خيانة وجريمة بحكم القانون، حيث صدر في عام 1967 المرسوم الاميري باعلان حالة الحرب مع الكيان الصهيوني مضمونه: "نعلن ونقرر ان دولة الكويت في حالة حرب دفاعية منذ صباح اليوم مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة، هذا المرسوم نافذ حتى الان#التطبيع_خيانة".

فيما غرّد اخرون:"#التطبيع_خيانة".

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