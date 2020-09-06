يدعو لنصرة تل ابيب ومحاربة الفلسطينيين بعد تبريره للتطبيع

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان ناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي شنّوا حرباً على مواقع التواصل الاجتماعي على عبدالرحمن السديس بعدما دعا لنصرة تل ابيب ومحاربة الفلسطينيين بعد تبريره للتطبيع.
شنّ ناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي حرباً على مواقع التواصل الاجتماعي على عبدالرحمن السديس بعدما دعا لنصرة تل ابيب ومحاربة الفلسطينيين بعد تبريره للتطبيع.
وافادت وكالة مهر للأنباء، ان ناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي شنّوا حرباً على مواقع التواصل الاجتماعي على عبدالرحمن السديس بعدما دعا لنصرة تل ابيب ومحاربة الفلسطينيين بعد تبريره للتطبيع.
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