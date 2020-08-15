ونقلا عن موقع "كان العبرية"، رئيس الهيئة الأمنية السياسية السابق في وزارة أمن الکیان المحتل والرئيس الحالي لمركز "هرتسيليا" "عاموس جلعاد" اكد على ان السلام مع "أبو ظبي" ليس مثل السلام مع مصر.

وأضاف "جلعاد" أن الاتفاق المبرم بين الكيان الصهيوني والامارات لا يحمي الإماراتيين من إيران أبداً، وليس له علاقة بذلك، فهل الجيش الإسرائيلي سيصل إلى هناك؟.

وأشار "جلعاد" إلى أن السعودية لن تنضم إلى الاتفاق، وإذا حصل هذا فهو تغيير هائل، فهي دولة كبيرة وليست مثل الدول الصغيرة.

وقال عضو الكنيست "عوزي ديان": "إن السلام مع الإمارات هو من دون شروط، وسلام مقابل سلام، وليس سلام مقابل أراضي".

وبدوره قال رئيس الموساد السابق "أفرايم هليفي": "علاقاتنا مع دول الخليج الفارسي ليست وليدة الساعة بل قائمة منذ 50 عاماً".

وأضاف: "أنا بنفسي زرت البحرين قبل 20 عاماً والتقيت حاكمها".

/انتهى/