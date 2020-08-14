  1. الدولية
  2. الشرق الأوسط
١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٦ م

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

الامارات العبرية المتحدة يجب طردها من الجامعة العربية

الامارات العبرية المتحدة يجب طردها من الجامعة العربية

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أبو أحمد فؤاد" قال أن ما يحصل بين الامارات والكيان الصهيوني هو جريمة كبرى بحق فلسطين وبحق جميع الشعوب العربية والإسلامية.

واوضح  نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان اعلان العلاقات بين الامارات واسرائيل له خطوة عملية تنفيذية لمؤامرة صفقة القرن.

واعتبر أبو أحمد فؤاد ان هذه الخطوة مدانة بكل المعاني ونطالب الاخوة العرب للتصدي لهذه المؤامرة ولهذه الجرائم المرتكبة بحق القضية الفلسطينية او بحق اليمنيين.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية: "الخطوة تتطلب موقفا فلسطينيا جريئا يترجم عمليا في الساحات المختلفة".

واضاف: "ما قامت به الامارات اليوم خرق لقرارات الجامعة العربية والقرارات الدولية".

 ودعا أبو أحمد فؤاد القيادة الفلسطينية للدعوة لقمة عربية لطرد الامارات من الجامعة العربية.

/انتهى/

رمز الخبر 1906569

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي