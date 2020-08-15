الرئيس روحاني يلتقي بسفراء إيران الجدد في ست دول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، استقبل سفراء إيران الجدد لدى جمهورية أذربيجان وعمان وكوريا الشمالية والبوسنة والهرسك وناميبيا وجورجيا اليوم السبت قبل مغادرتهم لأداء مهامهم.

وأكد روحاني خلال اللقاء على السادة السفراء، التعريف بقدرات وإمكانيات ايران للمستثمرين والقطاعين العام والخاص بهدف تطوير وتقوية وتوطيد العلاقات الشاملة مع الدول الأخرى. مشدداً على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي ومساعدة السفراء على تعزيز أنشطة القطاع الخاص والتجارة مع الدول الأخرى، فضلا عن توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي.

هذا وقد تقلد السيد "عباس موسوي" منصب سفير الجمهورية الإسلامية لدى جمهورية أذربيجان، و"نجفي خوشرودي" سفير الجمهورية في عمان، و"إسماعيل زاده" سفير إيران لدى كوريا الشمالية، و"قليج خان" سفير الجمهورية الإسلامية لدى البوسنة والهرسك " كما تقلد السيد "شريفي ساداتي" منصب سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى ناميبيا، و"قاسمي" لدى جورجيا./انتهى/