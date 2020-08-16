فيلم وثائقي ايراني يفوز بجائزة مهرجان اليونان الدولي

وافادت وکالة مهر للانباء يلقي فيلم "كيا رستمي والعصا المفقودة" نظرة جديدة على رؤى عباس كيارستمي في الحياة وفي العمل السينمائي، استمدها المخرج من خلال 4 أعوام رافق فيها كيا رستمي في الورشات التي كان يقيمها المخرج الإيراني المخضرم الراحل في إسبانيا وكولومبيا، وذلك من أجل توثيق رؤاه عبر هذا الوثائقي ويستغرق عرضه 90 دقيقة.

وسبق وان شارك الفيلم "كيا رستمي والعصا المفقودة" في مهرجانات اقيمت في روسيا والاورغواي والولايات المتحدة وحصل على عدة جوائز.

ويركز مهرجان اليونان السينمائي على إقامة علاقة جيدة بين المخرجين والمنتجين، كما تعتبر منصة هامة لإنطلاقات المخرجين الناجحة خاصة الشباب منهم، وتتشكل لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان من ناشطين في السينما والتلفزيون والاعمال الفنية.

/انتهی/