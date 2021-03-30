الفيلم "الدفان" الايراني يحصد جائزتين في الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فیلم "الدفان" ( كوركن) الايراني بإنتاج سينا ​​سعيدان حصل على دبلوم الشرف لأفضل فيلم من مهرجان فارجو السينمائي الحادي والعشرين في ظهوره الدولي الثاني والعشرين.

والشهر الماضي فاز الدفان بجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروسبكتور الدولي الخامس للأفلام في الولايات المتحدة.

وتدور قصة الفلم "الدفان" حول امرأة تدعى سوده شريف زادغان، تلعب دورها ويشكا آسايش ، والتي تواجه تحديًا صعبًا عشية زواجها مرة أخرى.

وأقيم مهرجان فارجو السينمائي الدولي الحادي والعشرون في الفترة من 18 إلى 28 مارس في فارجو بولاية نورث داكوتا.

وتم ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فلم آسيوي جديد في مهرجان شنغهاي السينمائي وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان أستين السينمائي في أميركا الشمالية.

وفاز الفيلم الايراني بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في مهرجان بركلي السينمائي، وأفضل فيلم في مهرجان بانكوك في تايلند، وحصل على دبلوم فخري لأفضل فيلم من مهرجان فيلادلفيا السينمائي الآسيوي.

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