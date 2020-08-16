ردة فعل "ترامب" بعد فشل مشروعه في مجلس الأمن

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض يوم الجمعة الماضي مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

ووعد الرئيس الأميركي مساء السبت بالردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، مؤكّداً أنّ الولايات المتّحدة ستلجأ إلى آلية "فض النزاع" (الية الزناد) المثيرة للجدل والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران بدعوى أنّها انتهكت التعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وحول مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع بمجلس الأمن لمناقشة الملف الإيراني أعلن ترمب أنّه "على الأرجح لن" يشارك في قمة طارئة حول إيران اقترح عقدها نظيره الروسي.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجع الغولف الذي يملكه في بيدمينشتر بولاية نيوجيرسي "على الأرجح كلا، أعتقد أننا سننتظر إلى ما بعد الانتخابات".

وقال ترمب "سنلجأ إلى السناب باك" (آلية الزناد)، الآلية التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران، وتابع: سنقوم بإجراءات للرد على ما حصل أمس في مجلس الأمن الدولي.

وتعليقًا على قرار مجلس الأمن الرافض للمقترح الأميركي، كانت كيلي كرافت، ممثلة أميركا لدى الأمم المتحدة، قد أكدت إن واشنطن ستعمل على عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في الأيام المقبلة.

بالمقابل، حذر مجيد تخت روانجي، ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، من عودة العقوبات ضد بلاده، قائلًا "إن عودة العقوبات ستثير رد فعل قويًا من جانب طهران"، مضيفًا أن "خيارات إيران للرد ليست محدودة".