روحاني: الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران قائمة على الأوهام والحسابات الخاطئة

و أضاف الرئيس روحاني اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الولايات المتحدة الأميركية قدفشلت في إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

و تابع ،الأميركان قالوا قبل عامين بأنهم دمروا الاتفاق النووي و لكن نفس الاتفاق وقف ضدهم وأذلهم في مجلس الأمن".

وأضاف الرئيس روحاني: "إنه أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة أن يذهب الأمريكان إلى مجلس الأمن عدة مرات ويرسلوا وزير خارجيتهم إلى المنطقة و الكثير من دول العالم لتمرير قرار ضد إيران وفي النهاية يواجهوا الفشل.

وقال ، إنهم كانوا يريدون انتهاك جزء من قرار مجلس الأمن رقم 2231 والقول إن حظر الأسلحة المفروض على إيران سيستمر في أكتوبر مبينا أن الأمريكان ما كانوا يتصورون أن يعارضهم الاوروبيون وهم هم حلفائهم ، واجهتهم روسيا والصين كما واجهتهم إندونيسيا بشجاعة ،ثم واجهتهم النيجر في مجلس الأمن .

وشدد روحاني أن قوة الولايات المتحدة وهيمنتها قد ضاعت قائلا، هذا انتصار ونجاح لأمة إيران العظيمة. الشعب الإيراني قد صمد منذ 40 عاما أمام أميركا وو صمد خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس. واليوم ، وبعد 40 عامًا ، حققت هذا النجاح القانوني والسياسي والدبلوماسي العظيم في الأمم المتحدة.