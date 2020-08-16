  1. السياسة
١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:١٣ م

واعظي مخاطباً ترامب:

اذا لم تغير سياستك ستلحقك المزيد من الهزائم

اذا لم تغير سياستك ستلحقك المزيد من الهزائم

أعتبر رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران محمود واعظي، إن معادلات الساحة السياسية متفاوتة بشكل كامل مع عالم التجارة، مخاطبا ترامب: إذ لم تغير سياستك السابقة فعليك انتظار المزيد من الهزائم المتلاحقة.

وتعليقا على فشل امريكا في مجلس الأمن الدولي لتمديد الحظر التسليحي على ايران ، كتب واعظي في تغريدة على تويتر : ان التصويت الذي حدث في المجلس اثبت ان المجتمع الدولي وقف مرة اخرى الى جانب الاتفاق النووي ، واعلن معارضته للسياسة الاحادية الامريكية.

واضاف واعظي ان اميركا واستمرارا لاخطائها بصدد تفعيل آلية الزناد ، معتبرا ان الرفض الدولي سيتكرر وبدلائل سياسية وقانونية أقوى.

وختم بالقول ان ترامب وفي نهاية فترته الرئاسية عليه ان يدرك ان الموازنات السياسية تختلف بشكل كامل مع عالم التجارة، واذا لم يغير سياساته السابقة فعليه انتظار الهزائم المتلاحقة.

ومنيت اميركا بفشل ذريع يوم الجمعة الماضي في مجلس الامن الدولي في محاولتها الرامية لتمديد الحظر التسليحي على ايران الذي ينتهي في اكتوبر القادم.

وعارضت روسيا والصين مسودة القرار الاميركي، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و 8 أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، هما الدولتان الوحيدتان بين أعضاء المجلس الـ 15 اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.

يذكر ان الحظر التسليحي الذي فرض على ايران وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015  ينتهي في اكتوبر القادم.

رمز الخبر 1906643

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