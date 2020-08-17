سنرد بحسم على أي إعتداء سيبراني يطال البنى التحتية ويتخطّى الخطوط الحمراء

وجاء في هذا البيان الذي أصدره مركز الفضاء الافتراضي التابع للقوات المسلحة الايرانية: أن القوات المسلحة الإيرانية تعتقد أنه في حال إن اشتدّت الحجمات السيبرانية للأعداء لتطال البنى التحتية للبلاد بحيث تكاد أن تتحول الى الحجمات المسلحة، سوف تحتفظ القوات المسلحة الإيرانية بحق الرد.

وأكدت القوات المسلحة في بيانها: في حال إن تم إنتها اي من السياسات والمنهجيات المعينة، على يد حكومة ما أو مجموعة أو اشخاص يعملون لحكومة ما، لاشك أن القوات المسلحة ترى من حقها أن ترد على هذه التهديدات على أي مستوى، بحسم وبشكل تجعل المقابل يندم.