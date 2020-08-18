نمتلك مختلف البنى التحتية ولا نواجه مشكلة في إنتاج الأسلحة الإستراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد الزيارة التي أجراها أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي لمعرض الإنجازات الدفاعية التابع لوزارة الدفاع، أقام وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إجتماع مع اعضاء اللجنة المذكورة، كما شارك في هذه الجلسة مدراء مختلف المؤسسات التابعة لوزراة الدفاع.

وصرح العميد حاتمي في هذه الجلسة: عبر التعاون البناء بين وزراة الدفاع ومجلس الشورى الاسلامي سيما لجنة الأمن القومي، تمكنت هذه الوزارة من المضي بشكل جيد، في السياسات الاستراتيجية الدفاعية من اجل تعزيز الامن القومي والحفاظ على القوة الردعية للبلاد.

وأشار حاتمي الى الطاقات والبنى التحتية التي تمتلكها وزراة الدفاع من أجل توفير المستلزمات الدفاعية للبلاد، معربا عن جهوزية وزارة الدفاع لنقل قدراتها ومعرفتها في المجال العسكري، من اجل دعم كافة القطاعات غير العسكرية والاقتصادية.

وقال العميد حاتمي، أنه بسبب وجود مختلف البنى التحتية لا نواجه مشكلة في إنتاج الاسلحة الإستراتيجية، وفي حال أن صوتت السلطة التشريعية على تخصيص ميزانية للأبحاث الدفاعية، فذلك يمكن الجمهورية الاسلامية من الحصول على التقنيات الحديثة وتعزيز قدرة المواجهة مع هذا النوع من التهديدات.