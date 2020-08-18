سنعلن عن خارطة الطريق الاقتصادية للبلاد الأسبوع المقبل

وتطرق الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة، إلى النجاحات التي حققتها الحكومة في منع العدو من تحقيق أهدافه الرامية الى الاخلال بالتنمية الاقتصادية في البلاد من خلال الحرب الاقتصادية.

واضاف روحاني إن الحكومة، ومن خلال صياغة خارطة الطريق هذه وتحديد هدف محدد للعام المقبل، تسعى إلى خلق تماسك وحركة منهجية وتكامل للموارد المالية لجميع المؤسسات إلى جانب أقصى مشاركة للشعب من أجل تحقيق السلام والاستقرار فضلا عن تمهيد الطريق امام التنمية والتقدم.

الجدير بالذكر ان فعاليات اسبوع الحكومة تنطلق بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد محمد علي رجائي والشهيد محمد جواد باهنر في اغسطس 1981، من ( 2- 8 شهریور) 23 الي 29 اغسطس، من كل عام تكریما لذكري الشهیدین رجائی وباهنر./انتهى/