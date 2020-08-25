الحكومة مستعدة للإستثمار بشكل خاص في مناجم الذهب

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني في مراسم تدشن عدد من المشاريع لوزارة الصناعة والمناجم، الذي اقيمت اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، صرح: مثلما استطاع قطاعان المناجم والبتروكيمياويات أن تحلا محل صادرات النفط، يمكن لتطوير مناجم الذهب واستخراجه ان يجل مكان العملة الاجنية واعلن لوزارة الصناعة والمناجم أن الحكومة مستعدة للإستثمار بشكل خاص في هذه المشاريع، واليوم نجحنا في زيادة إنتاج الذهب 14 مرة مقارنة بعام 2013.

واشار روحاني الى ان ايران ورغم تداعيات مرض كورونا حققت انجازات كبيرة على الصعيد الاقتصادي ، موضحا ان الانتاج في البلاد شهد نموا واضحا خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، على سبيل المثال ان انتاج الحديد والصلب في هذه الفترة قد انخفض في معظم دول العالم بنسبة 6 بالمئة على الاقل ، لكنه في ايران ارتفع بنسبة 10 بالمئة، وهذا الأمر نابع من اصرار الدولة على عدم وقف قطاع الانتاج بسبب كورونا بل توفير الظروف الصحية اللازمة لاستمرار النشاطات الاقتصادية.

واشار روحاني الى مؤامرات الاعداء لتعطيل الاعمال في ايران بذريعة كورونا، قائلا: بعد ان اعلنت الحكومة في بداية الربيع أن الأعمال والوحدات الصناعية يجب ألّا تتعطل شهدنا هجوما اعلاميا، وكان يقول البعض ان الحكومة لا تولي أهمية لحياة المواطنين، حسب تعبيرهم، ليجرّوا البلد الى أزمة، مثل ما حصل في بلدانهم، وما شهدته من ازمة لتوفير الماء والسلع الصحية وما الى ذلك.

وقال روحاني ان ثلاثة من زعماء العالم اعتبروا أن سياسة ايران في مواجهة كورونا كانت مثالية ويحتذى بها، اذ أن العملية الاقتصادية في البلاد لم تتعطل، رغم الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.

وأشار روحاني الى إيعازت قائد الثورة الاسلامية، في كلمة القاها يوم الاحد في اجتماعه مع الحكومة، حيث أكد على الحد من بيع مواد الخام، سيما الأحجار الكريمة والزعفران، قائلا: أطلب من وزارة الصناعة والمعادن أن تبذل جهدا كبيرا لتحقيق ايعازات قائد الثورة، والحكومة مستعدة لتقديم دعم خاص في مجال تعليب الزعفران وايضا فيما يخص بالاحجار الكريمة، من أجل تحقيق الامر.

يتبع ...