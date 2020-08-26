إيران تفتتح مصنعين جديدين لإنتاج الأنسولين والبلازما

واضاف محمد رضا شانه ساز، في تصيح له اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت، انه تمت تسمية عيد ميلاد محمد زكريا الرازي بيوم الصيدلة، تکریما لمن ینشط في هذا المجال.

ونوه الى العمل على انتاج لقاح لفيروس كورونا و قال هناك جهود تجري في هذا المجال و المواد الخام الخاصة له يتم إنتاجها في البلاد.

وتابع: هناك جهود في بلدنا بذلت منذ انتصار الثورة الاسلامية ويتم انتاج العديد من المواد عالية التقنية والعقاقير في البلاد.

وقال: هناك العديد من الشركات القائمة على المعرفة في البلاد تعمل على انتاج الادوية محليا لوقف استيرادها من الخارج.

واضاف: في السنوات التي تلت انتصار الثورة الاسلامية تم نشر العديد من المقالات العلمية الايرانية في المجلات العلمية الشهيرة على الصعيد العالمي.