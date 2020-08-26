أردوغان يهدد اليونان بتجنب أي "خطأ" يؤدي إلى "خرابها"

وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، في استفزاز جديد للقوى الأوروبية والإقليمية التي ترفض مخططاته في المنطقة ومحاولات تنفيذ أطماعه الاقتصادية والاستعمارية، إن بلاده لن تقدم ما وصفه بـ«أي تنازل» في الدفاع عن رغبتها المتعلقة بالاستحواذ على مصادر الغاز في مياه شرق المتوسط.

أكد الرئيس التركي: «لن نقدم أي تنازل إطلاقاً على ما يخصّنا».

يأتي ذلك وسط تزايد التوتر بين أنقرة وأثينا في الأسابيع الأخيرة.

وتتزامن تصريحات أردوغان مع إعلان اليونان أنها ستبدأ تدريبات عسكرية مشتركة مع إيطاليا وقبرص وفرنسا اليوم تستمر حتى يوم الجمعة المقبل في جنوب جزيرة كريت.



وأضاف بيان لوزارة الدفاع أن الدول الأربع اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط، في إطار مبادرة التعاون الرباعية (إس كيو إيه دي).

وأرسلت تركيا منذ 10 أغسطس سفينة لرصد الزلازل ترافقها قوة بحرية، ما أثار غضب اليونان التي نشرت سفناً حربية في المنطقة، كما أثارت الخطوة التركية انتقادات أوروبية واسعة، لما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة.