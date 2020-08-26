روحاني: إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة في إطار الضمانات

واضاف الرئیس روحانی خلال اللقاء مع غروسی الیوم الاربعاء : ان الوکالة الدولیة للطاقة الذریة تتحمل مسؤولیة هامة ازاء الاتفاق النووی والحفاظ علی هذه الوثیقة متعددة الاطراف، الی جانب مسؤولیتها الفنیة والمهنیة حول اتفاقیة الضمانات والبروتوکول الاضافی اللذین تنفذهما ایران طوعا.

و وصف رئیس الجمهوریة العلاقات بین ایران والوکالة الدولیة بانها تمرّ فی ظروف ممیزة؛ مبینا ان زیارة المدیر العام للوکالة الی طهران تحمل رسالة الی العالم بان "ایران علی غرار السابق مستعدة للتعاون الوثیق وفی اطار اتفاقیة الضمانات مع الوکالة الدولیة".

واشار روحانی الی ان امریکا انسحبت فی 2018 من الاتفاق النووی دون ای مبرر؛ مصرحا للمسؤول الدولی : بعد مرور عامین علی انسحاب هذا البلد من الاتفاق النووی، فقد ادرک الامریکیون جیدا بانهم اتخذوا اجراء خاطئا.

وتطلع روحانی بان یتفهم الامریکیون یوما ان عهد الاجراءات احادیة الجانب قد ولیّ.

وتابع، ان الوکالة الدولیة علیها ان تضع فی الحسبان بان ایران تواجه اعداء لدودین یدأبون دوما علی عرقلة مسارنا؛ هؤلاء یمتلکون السلاح النووی وفي الوقت نفسه یتعاونون مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.

الی ذلک، اعرب غروسی عن ارتیاحه لاتفاق الوکالة الدولیة للطاقة الذریة مع المنطمة الایرانیة للطاقة النوویة، خلال زیارته الحالیة الی طهران؛ مؤکدا علی ضرورة تمتین وتوسیع التعاون اکثر فاکثر بين الجانبين.

واضاف : ان الاتفاق النووی شکّل في الواقع انجازا ومعیارا کبیرین لجمیع الاطراف، وبما یحملنا مسؤولیة هامة للحفاظ علیه.

وشدد غروسی بالقول : ینبغی علینا ان لا نسمح للأصوات والجهات الخارجیة ان تؤثر علی التعاون فیما بیننا؛ مردفا : ان اداء الوکالة یتّسم بالمهنیة، وکلما کان لدینا سؤال، سنحله بالتفاوض وعقد مثل هذه اللقاءات./انتهى/