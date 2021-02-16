رئيسي يبعث رسالة شكر وتقدير للحكومة والشعب العراقي/83 حالة وفاة جدیدة بکورونا

رئيسي يبعث رسالة شكر وتقدير للحكومة والشعب العراقي

بعث رئيس السلطة القضائية الايرانية رسالة أعرب فيها عن جزيل شكره وتقديره للعراق حكومة وشعباً على حسن استقبالهم وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة للعراق.

غريب ابادي: تسليم رسالة وقف اجراءات ايران الطوعية لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا انه تم اليوم تسليم رسالة تخطر بوقف الاجراءات الطوعية الايرانية في اطار الاتفاق النووي اعتبارا من 23 فبراير 2021 الى المدير الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في الأيام المقبلة؛ ايران تفعل خدمة 5G على الشبكة الحقيقية

أعلن مساعد مدير تطوير التكنولوجيا وشبكات الهاتف المحمولة عن اطلاق وتفعيل تقنية 5G للهواتف المحمولة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

عراقجي: قائد الثورة رغم عدم ثقته بالمفاوضات لكنه دعم الفريق المفاوض

اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية خضعت ايران لمفاوضات الاتفاق النووي على اساس عدم التفاؤل.

ظريف خلال استقباله لنظيره القطري: ايران مستعدة لتنمية التعاون مع قطر في جميع المجالات

أكد وزير الخارجية الإيراني خلال استقباله لنظيره القطري على أهمية العلاقات الثنائية وتنمية التعاون بين البلدين.

خلال استقباله وزير الخارجية القطري؛ روحاني: ستعود ايران لالتزاماتها عندما ترفع امريكا العقوبات عنها

قال الرئيس الايراني حسن روحاني خلال لقائه بوزير الخارجية القطري ان ايران ستعود للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي عندما ترفع امريكا العقوبات غير القانونية عنها.

وزارة الصحة: تسجيل 83 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر یوم الاثنين ملیون و526 الفا و23 شخصا، وبوفاة 83 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و28 شخصا. /انتهى/