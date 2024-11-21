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٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٠٠ م

عراقجي: لدينا إرادة جادة للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية لكن التحرك الأوروبي يتعارض مع هذا التوجه

عراقجي: لدينا إرادة جادة للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية لكن التحرك الأوروبي يتعارض مع هذا التوجه

اكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، ان ايران لديها إرادة حقيقية للتعاون مع الوكالة وحل المشاكل العالقة لكن التحرك الأوروبي يتعارض مع هذا التوجه، مشددا على ان الضغوطات لن تثني إيران عن قرارها بالتعاون الإيجابي مع الوكالة

وافادت وكالة مهر للانباء، انوزير الخارجية الايراني، عباس عراقتشي قال في تصريح للميادين: زيارة غروسي إلى طهران كانت سياسية.

واضاف: الهدف من دعوة غروسي إلى طهران كان فتح صفحة جديدة من التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

واشار عراقجي: حاولنا إيجاد أرضية تفاهم مشتركة لحل المشاكل العالقة والسيد غروسي كان متفائلاً ورحب بهذا التوجه.

واكد: لدينا إرادة حقيقية للتعاون مع الوكالة وحل المشاكل العالقة لكن التحرك الأوروبي يتعارض مع هذا التوجه

وتابع: حذرنا من أنّ الضغوط لن تؤدي إلى النتيجة المناسبة ولن تثني إيران عن قرارها بالتعاون الإيجابي مع الوكالة

واشار عراقجي: الجمهورية الإسلامية ستتخذ الرد المناسب على الخطوة الأوروبية "غير الفنية" وهذا سيدخلنا في مسار معقد

رمز الخبر 1951041

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