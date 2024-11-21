عراقجي: لدينا إرادة جادة للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية لكن التحرك الأوروبي يتعارض مع هذا التوجه

وافادت وكالة مهر للانباء، انوزير الخارجية الايراني، عباس عراقتشي قال في تصريح للميادين: زيارة غروسي إلى طهران كانت سياسية.

واضاف: الهدف من دعوة غروسي إلى طهران كان فتح صفحة جديدة من التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

واشار عراقجي: حاولنا إيجاد أرضية تفاهم مشتركة لحل المشاكل العالقة والسيد غروسي كان متفائلاً ورحب بهذا التوجه.

واكد: لدينا إرادة حقيقية للتعاون مع الوكالة وحل المشاكل العالقة لكن التحرك الأوروبي يتعارض مع هذا التوجه

وتابع: حذرنا من أنّ الضغوط لن تؤدي إلى النتيجة المناسبة ولن تثني إيران عن قرارها بالتعاون الإيجابي مع الوكالة

واشار عراقجي: الجمهورية الإسلامية ستتخذ الرد المناسب على الخطوة الأوروبية "غير الفنية" وهذا سيدخلنا في مسار معقد