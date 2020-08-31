ايران تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في مجال النانوتكنولوجيا

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان "سعيد سركار" امين اللجنة الخاصة لتطوير تكنولوجيا النانو في الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية صرّح بان ايران تحتل المرتبة الرابعة في مجال النانوتكنولوجيا في العالم.

واعتبر "سعيد سركار" ان حلول ايران في المرتبة الرابعة عالميا في مجال النانوتكنولوجيا في العالم يعد ثمرة للتعاون بين مختلف المؤسسات في الحكومة.

وقال: "انه في سياق نمو وتطوير النانو في البلاد كان لهذه اللجنة تعاون كبير مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، كما ادت وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا دورها في تطوير تكنولوجيا النانو في الجامعات، وان ما حققناه من انجازات انما تحقق بالتعاون بين مختلف المؤسسات".

واضاف: "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتل المرتبة الرابعة في مجال النانوتكنولوجيا في العالم بعد الصين واميركا والهند، وهي تتفوق على جميع الدول الاوروبية في هذا المجال".

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