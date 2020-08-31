روحاني يهنئ كل من جمهوريتي "فيتنام" و"قرغيزستان" بمناسبة العيد الوطني

وفي رسالة وجهها اليوم الإثنين إلى الرئيس الفيتنامي نغوين فو ترونغ، أعرب الرئيس روحاني عن خالص التهاني لفيتنام حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما اعرب روحاني عن أمله في تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، في ضوء الصداقة الطويلة الأمد والإرادة المشتركة لكبار المسؤولين في البلدين، والمزيد من تمتين العلاقات في جميع المجالات.

واضاف روحاني : أتمنى لكم موفور الصحة والنجاح، والمزيد من الرفاهية لشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وهنأ روحاني في رسالة وجهها اليوم الى نظيره القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية قرغيزستان، معربا عن أمله بالمضي في مزيد من التعاون، بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، في ظل الجهود والمساعي المشتركة بين البلدين والمشتركات التاريخية والثقافية.

وقال روحاني في البرقية ان بذل الجهود المضاعفة لمسؤولي البلدين في كشف وازالة العقبات والاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة من شأنها ان تكون خطوة كبيرة نحو تنمية العلاقات الثنائية وتحقيق الرخاء والرفاهية للشعبين الايراني والقرغيزي .

وعبر روحاني عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لنظيره القرغيزي، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار والقضاء على فيروس كورونا بأقرب وقت.

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