الرئيس الايراني يهنئ سلطان عمان بحلول اليوم الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني قدم في برقية التهاني بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان، معربا عن أمله في المزيد من تطوير العلاقات الطيبة القائمة في ضوء الجهود المشتركة لمسؤولي البلدين وأن يشهد البلدان تعزيز العلاقات والتعاون المتبادل في جميع المجالات.

واعرب رئيس الجمهورية عن خالص التهاني بمناسبة حلول العيد الوطني لسلطنة عمان مبينا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان تربطهما علاقات أخوية وحميمة وتاريخية من شأنها أن تدعم الصداقة وتقوي العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في تعزيز العلاقات الطيبة القائمة في ضوء الجهود المشتركة لمسؤولي البلدين وأن يشهد البلدان تطوير التعاون المتبادل في جميع المجالات./انتهى/