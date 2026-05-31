الرئيس الايراني يهنئ باليوم الوطني الكرواتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث الرئيس بزشكيان، اليوم الأحد، برسالة إلى زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، هنأ فيها بحلول اليوم الوطني لكرواتيا، حكومة وشعب هذا البلد، معربًا عن أمله في أن تشهد الدولتان، بالاعتماد على المشتركات التاريخية والثقافية الواسعة والقدرات المتنوعة للتعاون، تطويرًا وتعزيزًا أكبر للعلاقات بينهما في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.