  1. إيران
  2. السياسة
٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٦:٤٢ م

الرئيس الايراني يهنئ باليوم الوطني الكرواتي

الرئيس الايراني يهنئ باليوم الوطني الكرواتي

هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش بمناسبة حلول اليوم الوطني لجمهورية كرواتيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث الرئيس بزشكيان، اليوم الأحد، برسالة إلى زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، هنأ فيها بحلول اليوم الوطني لكرواتيا، حكومة وشعب هذا البلد، معربًا عن أمله في أن تشهد الدولتان، بالاعتماد على المشتركات التاريخية والثقافية الواسعة والقدرات المتنوعة للتعاون، تطويرًا وتعزيزًا أكبر للعلاقات بينهما في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

رمز الخبر 1971243

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات