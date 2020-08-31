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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٤٦ م

استمرار النسق التنازلي للإصابات بكورونا في ايران/ تسجيل 109 وفاة جديدة

استمرار النسق التنازلي للإصابات بكورونا في ايران/ تسجيل 109 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 21 الف و571 شخصا، بعد تسجيل 109 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الف و642 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الاثنين، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الف و642 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 375 الاف و212حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 109 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 21 الاف و571 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 323 الف و233 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ويعاني ثلاثة و729 شخصا من حالة حرجة ويتلقوا العلاج في قسم العناية المشددة.

وأضاف لاري: أنه لحد الان تم اجراء ثلاثة ملايين و231 الف و110 فحصاً طبياً للكشف عن الاصابة بكورونا في انحاء البلاد./انتهى/.

رمز الخبر 1907156

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