وزارة الصحة تعلن تسجيل 117 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الاثنين، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد 2،152 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 388 الف و810 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 117 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 22 الف و410 شخص.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 335 الف شخص بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ويعاني 3733 شخص من حالة حرجة ويتلقوا العلاج في قسم العناية المشددة.

وأضافت لاري: أنه لحد الان تم اجراء ثلاثة ملايين و406 الف و55 فحصاً طبياً للكشف عن الاصابة بكورونا في انحاء البلاد./انتهى/