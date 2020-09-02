ايران ... رصد 1،858 إصابة جديدة بكورونا و125 وفيات جدد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الف و858 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 378 الاف و752 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 125 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 21 الاف و797 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 326 الف و801 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ويعاني ثلاثة و709 شخصا من حالة حرجة ويتلقوا العلاج في قسم العناية المشددة.

وأضاف لاري: أنه لحد الان تم اجراء ثلاثة ملايين و281 الف و961 فحصاً طبياً للكشف عن الاصابة بكورونا في انحاء البلاد./انتهى/.