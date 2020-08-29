حصيلة كورونا تأخذ منحى تنازلياً / تسجيل 1،905 اصابة و 110 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الف و905 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 371 الاف و816 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 110 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 21 الاف و359 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 319 الف و847 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات.