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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٣٥ م

الصحة الايرانية تعلن:

حصيلة كورونا تأخذ منحى تنازلياً / تسجيل 1،905 اصابة و 110 وفاة جديدة

حصيلة كورونا تأخذ منحى تنازلياً / تسجيل 1،905 اصابة و 110 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 21 الف و359 شخصا، بعد تسجيل 110 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الف و905 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الف و905 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 371 الاف و816 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 110 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 21 الاف و359 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 319 الف و847 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات.

رمز الخبر 1907099

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