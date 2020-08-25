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٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٣٥ م

الصحة الإيرانية تعلن:

تسجيل 20،901 حالة إصابة و125 حالة وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 20،901 حالة إصابة و125 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 20 الف و901 شخصا، بعد تسجيل 125 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و213 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و213 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 363 الاف و363 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 125 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 20 الاف و901 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 313 الف و58 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 839 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء ثلاثة ملايين و88 الف و313 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.

رمز الخبر 1906990

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