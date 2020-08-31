حزب الله وأمل يؤيدان ترشيح أديب رئيسا لحكومة لبنان

ويعتزم "تيار المستقبل" بقيادة السياسي سعد الحريري ترشيح أديب للمنصب.

وأعلن رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة يوم الأحد، أن "تيار المستقبل" رشح مصطفى أديب لتشكيل الحكومة القادمة.

وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قدم استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف أكثر من 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين.

ووفق التحقيقات فقد وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

باسيل: التيار الوطني النيابية ستسمي مصطفى أديب لرئاسة الحكومة

هذا وكشف مصادر قناة "المنار" عن لقاء عقد اول من أمس السبت بين رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق سعد الحريري والنائب في البرلمان اللبناني علي حسن خليل، حيث تسلم خليل عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة بينها اسم مصطفى أديب الذي بدوره، سلم الأسماء لقيادة حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر.

ولفتت مصادر المنار إلى أنه بنتائج الاتصالات، فإن الكفة ترجح حتى الآن تسمية أديب لتشكيل الحكومة المقبلة.

كتلة الوفاء للمقاومة تسمي مصطفى أديب لتشكيل الحكومة المقبلة

وفي تصريح له اليوم الاثنين من ​قصر بعبد أننا أبلغنا ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، موافقتنا على إسم ​مصطفى أديب​ لتشكيل الحكومة​ المقبلة، مشيرا الى أننا أبدينا إستعدادنا للتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة ​لبنان​ وخدمة الأولويات و​ تحقيق​ الإصلاحات وإعمار ​بيروت​ وتثبيت ​الأمن​ .

و بدأت الاستشارات النيباية صباح اليوم لتسمية رئيس الوزراء الجديد بدل حسان دياب الذي استقال قبل عشرين يوماو بعد انتهاء الاستشارات عصر اليوم سيعلن اسم رئيس الوزراء الجديد للبنان./انتهى/