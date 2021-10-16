باسيل: هناك استنسابية في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس التيار الوطني الحر اللبناني، جبران باسيل، قال اليوم السبت:"هناك استنسابية في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت".

وبيّن باسيل في تغريدات على "تويتر" أن التيار الوطني الحر يؤيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مضيفا أنه "ضد اي عملية تسييس او تحيز في تحقيق مرفأ بيروت".

واضاف باسيل مشراً إلى حادثة اطلاق النار في الشوارع اللبنانية واستهداف المتظاهرين الذين خرجو ضد تسييس القاضي لقضية مرفأ بيروت، بالقول:" القوي ليس من يقنص الناس من السطوح بل من يتجنب الفتنة، مشيرا إلى ان احدهم كلما حاول تنظيف نفسه يفشل من خلال سفك الدم لانها طبيعته وجريمة الطيونة اكبر برهان، مؤكداً ان من تاريخه اسود لا يستطيع ادعاء الانحياز للعدالة ويقتل شعباً متظاهراً ويحاول ان يتسبب بفتنة.

وفي الختام اكد رئيس التيار الوطني الحر اللبناني على ان الشعب اللبناني يريد لبنان متفاعلاً مع محيطه العربي في سوريا وفلسطين والاردن والعراق./انتهى/