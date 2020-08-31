الوقت للعمل وبإذن الله سنوفق في مهمة اختيار فريق عمل وزاري متجانس من أصحاب الكفاءات والاختصاص

وافادت وکالة مهر للانباء أعلن رئيس الحكومة المكلف ​ مصطفی ادیب​، في كلمة له من ​قصر بعبدا أنه "تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية میشال عون وأبلغني تكليفي ​تشکیل الحکومة اللبنانیة الجديدة، وندعو الله ان يوفقنا في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن في هذه الظروف العصيبة لا سيما بعد التفجير المدمر في ​مرفأ بیروت.

واكد ان "لا وقت للكلام والوعود والتنمنيات والقلق كبير لدى جميع اللبنانيين على الحاضر والمستقبل، وبإذن الله سنوفق في مهمة اختيار فريق عمل وزاري متجانس من أصحاب الكفاءات والاختصاص".

وشدّد أديب على أن"الفرصة امامنا ضيقة وعلى كل القوى السياسية ان تدرك ذلك. وأقول للبنانيين قدرنا أن نتغلب على الأحزان والأوجاع وعزمنا راسخ بأن أرضنا ستبقى صامدة ومعا نصنع الأمل بالمستقبل. ادعوا لنا بالتوفيق".