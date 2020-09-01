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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:١٢ م

‬التعاون في الخدمات المالية بین الامارات و الکیان الصهیوني

‬التعاون في الخدمات المالية بین الامارات و الکیان الصهیوني

أفاد بيان الکیان الصهیوني بأنها ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفقتا اليوم الثلاثاء على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.

وافادت وکالة مهر للانباء قال رئيس وزراء الکیان المحتل بنيامين نتنياهو في البيان، إن مسؤولي الدولتین مجتمعون في أبوظبي ولیوقعوا على التفاهم.

وأضاف نتنياهو أن أحد محاور التركيز سيكون على "التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الدولتين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال".

وأعرب عن ترحيبه بالمذكرة، وقال في تغريدة: "أرحب بمذكرة التفاهمات الأولى التي تم التوقيع عليها من قبل إسرائيل والإمارات والتي تتعلق بمجال المصارف والأموال".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.

ووصل أمس إلى أبوظبي وفدان أمريكي وصهیوني، وضما معاونين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزارء الکیان ويأمل المسؤولون في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بإقامة علاقات بين الإمارات و دولة الاحتلال.

رمز الخبر 1907205

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